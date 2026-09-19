Hörspiel nach Samuel Beckett

In München besucht Beckett die Museen und diskutiert mit dem Direktor der Alten Pinakothek kritisch über Nazikunst und -architektur. Bekannte erzählen ihm von Goebbels Plan, die zeitgenössische Avantgardekunst aufzuwerten. Es solle eine Ausstellung der Werke im „Haus der deutschen Kunst“ geben, weswegen sie aus den Sammlungen genommen worden seien. Eine klare Lüge. Monate später wurde die diffamierende NS-Propaganda Schau „Entartete Kunst“ eröffnet. Am 1. April 1937 fliegt Beckett zurück nach Dublin.