Monsterjagd am Lake Tegel
Klangkunst unter Wasser
Von Nico Sauer
Mit: Nico Sauer, Gustavo Mendez, Markus Hechtle, Dr. Sandra Müller, Theresa Matzinger, Jacob Eriksen u.a.
Kompositionen: Tintin Patrone, Sarah Belle Reid, François Sarhan, Wilted Woman, Bungalow, Yannick Dauby, YoshimiO, Markus Hechtle, Rupert Enticknap, Leo Frick, Krok Monsieur, Benjamin Scheuer, Tomoko Sauvage, Audrey Chen, Florian Walter, Kirsten Reese, Frauke Aulbert, Haku Sungho, Maxi Pongratz
Ton und Technik: Nico Sauer Deutschlandfunk 2026
Länge: 38‘34
Monsterjagd am Lake Tegel – Klangkunst unter Wasser
40:18 Minuten
Sommer am Tegeler See. Badegäste, Pommes, Ausflugsboote. Doch irgendwo unter der trüben Wasseroberfläche soll ein Monster leben. Mit dem Festival MonsterCall hat sich über Jahre ein Kult um das Wesen gebildet. Eine Journalistin nimmt die Spur auf.
Plötzlich ist das Monster vom Tegeler See verschwunden. Das Festival MonsterCall fällt aus. Die Recherche der Journalistin Clara Kollmann führt durch Berliner Sommeridylle und Förderbürokratie zu der Frage: Was ist ein Monster – und wozu ist es gut?
„Monsterjagd am Lake Tegel“ ist eine dokufiktionale Sound-Erzählung über ein dunkles Geheimnis am Berliner Stadtrand, über reale und erfundene Bedrohungen. Am Ende wird die Fahndung zur Mutprobe: Die Journalistin steigt selbst in die braune Suppe.
„Monsterjagd am Lake Tegel“ ist eine dokufiktionale Sound-Erzählung über ein dunkles Geheimnis am Berliner Stadtrand, über reale und erfundene Bedrohungen. Am Ende wird die Fahndung zur Mutprobe: Die Journalistin steigt selbst in die braune Suppe.
Monsterjagd am Lake Tegel
Nico Sauer, geboren 1986 in München, studierte Komposition in Karlsruhe, Genf und Dresden. Er lebt als Komponist, Performance- und Multimediakünstler in Berlin. Seit 2022 kuratiert er das Festival MonsterCall.