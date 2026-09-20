Monsterjagd am Lake Tegel – Klangkunst unter Wasser

Plötzlich ist das Monster vom Tegeler See verschwunden. Das Festival MonsterCall fällt aus. Die Recherche der Journalistin Clara Kollmann führt durch Berliner Sommeridylle und Förderbürokratie zu der Frage: Was ist ein Monster – und wozu ist es gut?

„Monsterjagd am Lake Tegel“ ist eine dokufiktionale Sound-Erzählung über ein dunkles Geheimnis am Berliner Stadtrand, über reale und erfundene Bedrohungen. Am Ende wird die Fahndung zur Mutprobe: Die Journalistin steigt selbst in die braune Suppe.