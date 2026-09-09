Hörspiel über Erinnerungen

Wie vergewissert man sich seines Lebens? Das Hörstück erzählt im Rückblick von jugendlichen Zeitzeug:innen und ihren Beobachtungen, Vermutungen und Schlussfolgerungen in einer Kleinstadt in Westdeutschland von 1967 bis zum Mauerfall. Es schildert auch, wie sich Zeitgeschichte ausdehnen und wieder zusammenziehen kann und erzählt von der erstaunlichen Möglichkeit, durch das Knüpfen von Beziehungen Welt immer wieder neu zu erschaffen.