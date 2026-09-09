Hörspiel über Erinnerungen

Gerechte Strafen

54:39 Minuten
Ein älteres Haus am Waldrand mit einer Wiese davor
Ein Haus am Waldrand wird zur Mutprobe, die Mutprobe zur Erinnerung © Josh Wentz / Getty Images
Von Hofmann&Lindholm |
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• Drama • Inzwischen sind sie erwachsen – und blicken zurück auf das Großwerden in einer westdeutschen Kleinstadt und die 1970er-Jahre. Sie erinnern sich an Beobachtungen und Schlussfolgerungen, die sie im Nachhinein nicht mehr ganz überzeugen.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

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Wie vergewissert man sich seines Lebens? Das Hörstück erzählt im Rückblick von jugendlichen Zeitzeug:innen und ihren Beobachtungen, Vermutungen und Schlussfolgerungen in einer Kleinstadt in Westdeutschland von 1967 bis zum Mauerfall. Es schildert auch, wie sich Zeitgeschichte ausdehnen und wieder zusammenziehen kann und erzählt von der erstaunlichen Möglichkeit, durch das Knüpfen von Beziehungen Welt immer wieder neu zu erschaffen.

Gerechte Strafen
Coming of Age einer Republik oder: Ein Märchen
Von Hofmann&Lindholm
Regie: die Autorinnen
Mit: David Vormweg, Michael Kamp, Cathlen Gawlich, Edda Fischer, Manuela Alphons und Gregor Höppner
Besetzung: Kathi Bonjour
Ton: Peter Harrsch
Schnitt: Hannah Hofmann und Sven Lindholm
Dramaturgie: Barbara Gerland
Deutschlandfunk 2026
Länge: 53'08

Hofmann&Lindholm sind Hannah Hofmann, geboren 1971, und Sven Lindholm, geboren 1968. Sie realisieren seit 1997 konzeptbasierte Projekte im Grenzgang zwischen szenischer, akustischer und bildender Kunst. 2023 erhielten sie für ihr Gesamtwerk den Tabori Preis, die höchste Auszeichnung der freien darstellenden Künste.

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