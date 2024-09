Faites vos jeux!

Beschäftigte eines Supermarktes verbrauchen programmatisch Nahrungsmittel. Busfahrer fahren so lange durch die Stadt, bis das Benzin zur Neige geht. Angestellte einer Bankfiliale leeren ihre Kasse, indem sie Kunden mit Barschecks versorgen.

Hofmann & Lindholm untersuchen gesellschaftliche Zusammenhänge. Sie thematisieren das Verhältnis von Realität und Fiktion, indem sie Inhalte verschieben und zu neuen Indizienketten verknüpfen. In diesem Hörspiel inszenieren sie mit Hilfe fachkundiger Komplizen Robinsonaden des Marktes: Die unfreiwillig isolierten Arbeiter:innen untergraben in ihrer Arbeitszeit aktiv das Unternehmensziel. Für eine Hörspiellänge entsteht die konkrete Utopie, dass Menschen gegen die Verhältnisse antreten, in deren Dienst sie stehen.