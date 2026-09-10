Hörspiel über das geteilte Berlin

Westberlinerinnen und -berliner dürfen für 18 Tage Ostberlin besuchen. Doch täglich ändert sich das Besuchs-System. Ein Sender begleitet den Vorgang, eine Telefonleitung steht für Fragen der Grenzgänger ganztägig zur Verfügung: Wer darf es wagen, die Seite zu wechseln? Und wie organisiert man den Ansturm von 1,8 Millionen Menschen auf Anträge?