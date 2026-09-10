Apparat Herz
Sondersendung zu Passagierscheinfragen
Von Helgard Haug und Daniel Wetzel
Regie: die Autor*innen
Mit: Peter Herz, Joachim Jauer, Ruprecht Kurzrock und Hörern des RIAS-Sonderprogramms zu Passierscheinfragen, Dezember 1963 – Januar 1964
Ton: Martin Eichberg
DeutschlandRadio Berlin 2001
Länge: 54’18
Hörspiel über das geteilte Berlin
Versuch der Kontaktaufnahme: Westberliner Seite der Mauer am Leuschnerdamm (1963). © picture alliance / dpa / Soeren Stache
Apparat Herz
55:54 Minuten
• Doku-Hörspiel • Winter 1963–1964. Für Berlin wird versuchsweise eine Einigung erzielt: Bewohner aus dem Westen der geteilten Stadt dürfen für wenige Tage in den Osten. Die Grenzgänger stellen im Liveradio Passierscheinfragen aller Art.
Westberlinerinnen und -berliner dürfen für 18 Tage Ostberlin besuchen. Doch täglich ändert sich das Besuchs-System. Ein Sender begleitet den Vorgang, eine Telefonleitung steht für Fragen der Grenzgänger ganztägig zur Verfügung: Wer darf es wagen, die Seite zu wechseln? Und wie organisiert man den Ansturm von 1,8 Millionen Menschen auf Anträge?
Am Apparat: Peter Herz und Kollegen. Sie geben Anleitungen zum Seitenwechsel und vermitteln zwischen großer Politik und ihren Versuchspersonen. Mitschnitte der Sondersendungen des RIAS zum Berliner Passierscheinabkommen liegen dem Hörspiel zugrunde.
Apparat Herz
Helgard Haug und Daniel Wetzel gehören zum Künstlerkollektiv Rimini Protokoll. Ihre Arbeiten stellen „Experten des Alltags“ ins Zentrum ihrer Stücke und bewegen sich häufig zwischen Dokumentation und Fiktion. Rimini Protokoll erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Silbernen Löwen der Theaterbiennale Venedig.