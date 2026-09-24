Kurzstrecke 171
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Johann Mittmann und Julia Tieke
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2026
Wiederholung am 09. Oktober 2026, Deutschlandfunk Kultur
Kurzstrecke 171 – Hörstücke aus der freien Szene
54:43 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Stück aus Field Recordings: Schnappschüsse von einem Fährmann und einer Augustinusschwester, Geräusche, Loops - akustisches Material entlang 30 Kilometern Main zur Klangkunst montiert.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen freie, innovative, zeitgemäße Audioproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Pendeln zwischen B und B
Von Juliana Klein
Von Juliana Klein
Katzi an der Grenze
Von Eva Hintermaier und Simon Kalus
Von Eva Hintermaier und Simon Kalus
Riverloops condensed
Von Denise Ritter
Von Denise Ritter
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