Kurzstrecke 171 – Hörstücke aus der freien Szene

54:43 Minuten
Blick auf die Schlaufe im Main in Nordheim/Main in der Nähe von Volkach, Unteres Franken. Blick vom Restaurant auf der Vogelsburg.
Der Main mit einer Schlaufe nahe Volkbach - Riverloops © Thomas Demarczyk / Getty Images
Moderation: Johann Mittmann und Julia Tieke |
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Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Stück aus Field Recordings: Schnappschüsse von einem Fährmann und einer Augustinusschwester, Geräusche, Loops - akustisches Material entlang 30 Kilometern Main zur Klangkunst montiert.
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch
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PodcastHörspiel (Freispiel)

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Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen freie, innovative, zeitgemäße Audioproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Pendeln zwischen B und B
Von Juliana Klein
Katzi an der Grenze
Von Eva Hintermaier und Simon Kalus
Riverloops condensed
Von Denise Ritter
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Kurzstrecke 171
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Johann Mittmann und Julia Tieke
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2026

Wiederholung am 09. Oktober 2026, Deutschlandfunk Kultur

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