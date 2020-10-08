Ich fühl’s nicht (2/2) – Graphic Novel von Liv Strömquist

Wie kann man das Ende der Liebe beschreiben? Und kann man es vielleicht doch irgendwie beeinflussen? Was kann Beyoncé möglicherweise von Blues-Legende Bessie Smith lernen? Und wie hängt der antike Mythos von Theseus und Ariadne mit den religiösen Strukturen eines Beziehungsrituals zusammen? Mit einem präzisen Blick für soziologische Zusammenhänge zitiert Strömquist parallel aus wissenschaftlichen Studien, Reality-TV, Fernsehserien, Boulevardmedien, Ratgeberliteratur und Popmusik.