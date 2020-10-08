Ich fühl’s nicht (2/2) – Graphic Novel von Liv Strömquist

18:16 Minuten
Illustration aus der Graphic Novel von Liv Strömquist: Rückansicht zweier Personen, die auf das Meer schauen. Vor ihnen geht gerade die Sonne unter und ein Delfin springt durch die Luft, genau auf einer Höhe mit der Sonne.
Folge drei der Hörspielserie "Ich fühl's nicht": Was sollten wir tun, wenn unsere Gefühle nicht erwidert werden? © Liv Strömquist / avant-verlag
Nach der Graphic Novel von Liv Strömquist |
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• Pophörspiel • Ebenso mysteriös wie der Anfang der Liebe erscheint häufig auch ihr Ende. Liv Strömquist zeigt blinde Flecken des Self-Empowerment-Feminismus und durchkämmt die Geschichte nach alternativen Perspektiven auf das Ende der Liebe.
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Wie kann man das Ende der Liebe beschreiben? Und kann man es vielleicht doch irgendwie beeinflussen? Was kann Beyoncé möglicherweise von Blues-Legende Bessie Smith lernen? Und wie hängt der antike Mythos von Theseus und Ariadne mit den religiösen Strukturen eines Beziehungsrituals zusammen? Mit einem präzisen Blick für soziologische Zusammenhänge zitiert Strömquist parallel aus wissenschaftlichen Studien, Reality-TV, Fernsehserien, Boulevardmedien, Ratgeberliteratur und Popmusik.
Alle fünf Folgen der Serie finden Sie hier

Ich fühl’s nicht (2/2)
Nach der Graphic Novel von Liv Strömquist

Übersetzung aus dem Schwedischen von Katharina Erben
Bearbeitung: Rami Hamze
Regie: Rami Hamze
Mit: Lou Strenger, Judith Jakob, Lea Fleck, Svenja Wasser, David Vormweg, Moritz Führmann, Nils Kretschmer
Besetzung: Jutta Kommnick
Ton und Technik: Eva Pöpplein und Jens Müller
Regieassistenz: Luise Weigert
Dramaturgie: Julia Gabel, Johann Mittmann
Deutschlandfunk Kultur 2021
Länge: 49'57

Eine Wiederholung vom 20.10.2023

Liv Strömquist, geboren 1978 in Lund, Schweden, ist eine der einflussreichsten feministischen Comiczeichnerinnen. Ihre Bücher befassen sich mit sozialen Fragen, die sie mit Referenzen von der Popkultur bis zur Antike humorvoll und überraschend erkundet.

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