John Dos Passos nutzt für seinen Roman auf revolutionäre Weise die moderne Collage-Technik: Er montiert dokumentarische Zeitungsschlagzeilen, expressive Erzählerpassagen, Monologe und coole Dialoge hart aneinander. So bildet der amerikanische Romancier 1925 die Atemlosigkeit der Großstadt New York ab, die sich von 1898 bis zu den Anfängen der 1920er Jahre rasant entwickelt. Es ist die Zeit, in der sich die Menschen im Großstadtdschungel neu orientieren müssen: Elektrisches Licht, Autos, U-Bahnen, Hochhäuser, die aufkommende Broadway-Unterhaltungsindustrie: Bald verbreitet sich dieses Lebensgefühl um die ganze Welt.