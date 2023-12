Moderner Roman-Klassiker als Hörspiel-Vierteiler

1925 erscheint John Dos Passos‘ Roman „Manhattan Transfer“. Er thematisiert die Wandlung New Yorks von der Einwanderstadt zur Weltmetropole in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Nach der Neuübersetzung von Dirk van Gunsteren entstand 2016 eine vielstimmige Hörspielproduktion, die zum „Hörspiel des Monats“ gewählt. Die Jury lobte: „Ein großartiges Ensemble von Sprechern – die Creme de la Creme deutscher Schauspieler(innen) – macht ‚Manhattan Transfer‘ zum Ereignis. ... Hermann Kretzschmars atmosphärisch dichte Komposition wirft den vom Jazz geprägten Sound der Neuen Welt als starke weitere Stimme hinein in diesen vibrierenden, zum Ende hin immer stärker von Desillusionen durchzogenen Melting Pot New York.“