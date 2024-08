Als der Begriff der Werbung noch gar nicht erfunden war, ließen Könige, Adlige oder kirchliche Würdenträger schon längst prunkvolle Kathedralen und Paläste errichten oder Gemälde anfertigen, um so ihre Macht zu demonstrieren.

An die Stelle von Königen und Kirche sind heute große Wirtschaftskonzerne getreten, die ihre Arbeit von PR-Agenturen und Kunstschaffenden ins rechte Licht rücken lassen. Manche Kunstschaffende, die Werbung machen, werden nicht mehr als „echte Künstler“ angesehen.

Aber was ist überhaupt Kunst und was ist schon Werbung? Oder sind beide Genres gar zu einer untrennbaren Einheit verschmolzen, wie Pop-Artists und Werbekünstler suggerieren? Erkundungen in einem verminten Gelände voller Widersprüche.