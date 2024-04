Zwischen Science und Fiction

IEigentlich sind UFOs „unbekannte“ Objekte und Aliens uns „völlig fremde“ Wesen. Trotzdem sind sie in den verschiedensten Bereichen als Phänomene ständig präsent - nicht nur in der kulturellen Kommunikation, sondern auch in der Wissenschaft. UFOs sind Gegenstand soziologischer Untersuchungen und Motiv für Verschwörungstheoretiker.