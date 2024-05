Der Achtsamkeitsboom

Susanne Luerweg lebt und arbeitet in Köln. Studium der Anglistik und Romanistik in Aachen, Köln, Barcelona und auf Teneriffa. Redakteurin und Moderatorin für Kunst- und Kultursendungen im öffentlich rechtlichen Rundfunk sowie Autorin für Features, Berichte und Interviews an der Schnittstelle von Pop- und Hochkultur.



Sabine Oelze lebt und arbeitet in Köln. Sie ist Kunst- und Kulturjournalistin für Print, Online und Hörfunk, Kuratorin von Ausstellungen sowie Initiatorin des „Audioarchiv Kunst“, einem Oral-History-Podcast mit Zeitzeugen-Interviews zu den Anfängen der zeitgenössischen Kunst im Rheinland.