Wie man sich am besten verabschiedet

Die Kunst des Abgangs

54:35 Minuten Nicht nur der Einstieg zählt auch der Abgang. © imago images / Westend61

Von Florian Felix Weyh · 30.06.2024

Ständig werden wir für Auftritte gecoacht. In der Liebe wie im Leben muss man sich „gut verkaufen“. Aber was ist mit dem Abgang? Wie beendet man etwas so, dass man seine Würde bewahrt und sich nicht für die Zukunft alles vermasselt?