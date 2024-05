Die Lust am Zündeln

Der Blick ins Feuer fasziniert uns. Das Feuer selbst zu entfachen, manch einen auch - angefangen bei kleinen Kokeleien bis hin zur Brandstiftung. Was geht in jemandem vor, der die Lunte an eine Gartenlaube, einen Wald oder ein Dorf legt?