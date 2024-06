Luca Rehse-Knauf, geb. 1993 in Saarbrücken, berichtet als freier Autor aus Geistes- und Sozialwissenschaften, über Phänomene der Internetkultur und Onlinemusik. Studium der Philosophie und Wirtschaftswissenschaften in Mannheim und Köln. Volontariat in einer Kommunikationsagentur in Frankfurt am Main.