Hörspielserie: 2035 – Die Zukunft beginnt jetzt

Wilke Weermann, geboren1992, ist Autor und Regisseur. Er studierte Komparatistik und Philosophie in Berlin sowie Regie an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Er ist Stipendiat am Institut für Digitaldramatik des Nationaltheaters Mannheim und inszenierte u.a. am Theater Basel, am Schauspielhaus Wien, am Deutschen Theater Berlin sowie dem Schauspiel Frankfurt.