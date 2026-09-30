Und dann
Von Wolfram Höll
Regie: Cordula Dickmeiß
Mit: Fabian Busch, Florian Lukas und Michael Hanemann
Komposition: Tilman Ehrhorn
Ton: Alexander Brennecke
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2012
Länge: 38'24
Hörspiel über Verlusterfahrungen
Ein Kind zählt: die Steine am Spielplatz, die Stockwerke und Klingelknöpfe © Carsten Milbret / IMAGO / imagebroker
Und dann
39:55 Minuten
• Drama • Erinnerung an eine ostdeutsche Jugend in der Wendezeit. Die prägenden Erlebnisse sind Verluste: des Landes, der sozialen Rollen – und der Mutter.
Ein Junge zählt die Plattenbauten, die Steine am Spielplatz, die Klingelknöpfe, um sich zu vergewissern, dass sie noch da sind. Mit seinem Vater und seinem Bruder erlebt er einen doppelten Verlust: Die Koordinaten des täglichen Lebens verschwinden mit dem alten politischen System. Und auch die Mutter ist nicht mehr da. Das Hörspiel ist eine Erinnerung an die Wendezeit und vereint den kindlichen Blick mit der späteren, erwachsenen Verarbeitung eines traumatischen Wandels aus der Distanz.
Deutschlandradio Kultur wählte "Und dann" beim "Stückemarkt" des Berliner Theatertreffens 2012 zum besten "Theatertext als Hörspiel".
"Und dann" wurde 2012 zum Hörspiel des Monats November gewählt. Aus der Begründung der Jury:
"Beinahe über Nacht wird die "Panzerparadenlangenstraße" zur "Jedentagwagenparadestraße", auf der nicht mehr die "Panzerparadenlangenstraßenparade" stattfindet, sondern "Altwestwagen" nach Osten fahren und wieder zurück. Diese aneinandergereihten Wortschöpfungen reichen aus, um Ort und Zeit von Wolfram Hölls Text "Und dann" zu definieren. Es ist ein Brüderpaar, etwa im Grundschulalter (ohne jeden kindlichen Naturalismus gespielt von Fabian Busch und Florian Lukas), das seine Welt wie durch ein Kameraobjektiv wahrnimmt, während der Vater (Michael Hanemann) auf die gegenüberliegende Fassade des Plattenbaus Filmbilder seiner Frau projiziert. Regisseurin Cordula Dickmeiß hat dem postdramatischen Theatertext des jungen Autors Wolfram Höll (1986 in Leipzig geboren) so überzeugend zu einer radiophonen Form verholfen, dass man ihn sich kaum noch auf einer Theaterbühne vorstellen kann."
Und dann
Anschließend:
Lucy in the sky with diamonds
Von Alfred Behrens
Regie: der Autor
Mit: Arnd F. Schirmer und dem Autor
Ton und Technik: Klaus Krüger, Dieter Nootbaar
RIAS Berlin/SR 1971
Länge: 14‘15
Wolfram Höll, geboren 1986 in Leipzig, ist Dramatiker sowie Hörspielregisseur und -dramaturg beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Für „Und dann“ wurde er mehrfach ausgezeichnet, u.a. 2012 mit dem Preis „Theatertext als Hörspiel“ in Kooperation mit Deutschlandradio Kultur und 2014 mit dem Mülheimer Dramatikpreis.