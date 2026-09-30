Hörspiel über Verlusterfahrungen

Ein Junge zählt die Plattenbauten, die Steine am Spielplatz, die Klingelknöpfe, um sich zu vergewissern, dass sie noch da sind. Mit seinem Vater und seinem Bruder erlebt er einen doppelten Verlust: Die Koordinaten des täglichen Lebens verschwinden mit dem alten politischen System. Und auch die Mutter ist nicht mehr da. Das Hörspiel ist eine Erinnerung an die Wendezeit und vereint den kindlichen Blick mit der späteren, erwachsenen Verarbeitung eines traumatischen Wandels aus der Distanz.

Deutschlandradio Kultur wählte "Und dann" beim "Stückemarkt" des Berliner Theatertreffens 2012 zum besten "Theatertext als Hörspiel".

"Und dann" wurde 2012 zum Hörspiel des Monats November gewählt. Aus der Begründung der Jury:

"Beinahe über Nacht wird die "Panzerparadenlangenstraße" zur "Jedentagwagenparadestraße", auf der nicht mehr die "Panzerparadenlangenstraßenparade" stattfindet, sondern "Altwestwagen" nach Osten fahren und wieder zurück. Diese aneinandergereihten Wortschöpfungen reichen aus, um Ort und Zeit von Wolfram Hölls Text "Und dann" zu definieren. Es ist ein Brüderpaar, etwa im Grundschulalter (ohne jeden kindlichen Naturalismus gespielt von Fabian Busch und Florian Lukas), das seine Welt wie durch ein Kameraobjektiv wahrnimmt, während der Vater (Michael Hanemann) auf die gegenüberliegende Fassade des Plattenbaus Filmbilder seiner Frau projiziert. Regisseurin Cordula Dickmeiß hat dem postdramatischen Theatertext des jungen Autors Wolfram Höll (1986 in Leipzig geboren) so überzeugend zu einer radiophonen Form verholfen, dass man ihn sich kaum noch auf einer Theaterbühne vorstellen kann."

Und dann

Von Wolfram Höll

Regie: Cordula Dickmeiß

Mit: Fabian Busch, Florian Lukas und Michael Hanemann

Komposition: Tilman Ehrhorn

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2012

Länge: 38'24 Anschließend:

Lucy in the sky with diamonds

Von Alfred Behrens

Regie: der Autor

Mit: Arnd F. Schirmer und dem Autor

Ton und Technik: Klaus Krüger, Dieter Nootbaar

RIAS Berlin/SR 1971

Länge: 14‘15