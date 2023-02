Hörspiel über akustische Zermürbung und Krieg

Lena Schmidt, 1995 in Leipzig geboren, studierte an der Universität Lüneburg und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Studienaufenthalte durch Stipendien an der Université Michel de Montaigne, Bordeaux, an der Hebräischen Universität in Jerusalem sowie im Bereich der Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Sie schreibt Lyrik, Essays und Theatertexte. Neben dem Studium am Literaturinstitut arbeitet Lena Schmidt als freie Übersetzerin und im Bereich der politischen Bildung. „Muscheln, Bunker“ ist ihr erstes Hörspiel.