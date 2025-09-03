Hörspiel: Ein Mietshaus voller Geschichten

„Briefe haben unglaubliche Reichweiten“, sagt die junge Frau und denkt sogar an den Mann im Mond. Aber für den Briefträger sind die Erlebnisse in diesem Wohnhaus schon abenteuerlich genug. In jeder Etage besondere Menschen, jeder mit seiner eigenen Geschichte, mal tote Fische im Aquarium, mal eine tote Ehefrau, eine Frösche-Sammlung oder ein Einberufungsbescheid. Er bekommt alles mit und alles ab. Und dann auch noch das Missgeschick: Der Briefträger verstaucht sich den Fuß, braucht selber Hilfe und kann das Postgeheimnis nicht mehr schützen. So entstehen Konflikte von unglaublicher Tragweite.