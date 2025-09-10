Hörspiel: Lebenshilfe durch einen Paketboten

Der Gestank der Welt
oder Paarungstanz ist eine tote Sprache
Von Caroline Bélisle
Übersetzung aus dem kanadischen Französisch: Frank Weigand
Regie: Anouschka Trocker
Mit: Oliver Urbanski, Brigitte Urhausen, Lisa Weber, Gábor Biedermann, Jördis Trauer
Komposition: Bo Wiget
Ton und Technik: Burkhard Pitzer-Landeck, Claudia Peycke
SR/Deutschlandfunk Kultur 2021
Länge: 54'40
Eine Wiederholung vom 01.06.2022
Caroline Bélisle, ggeboren 1992, frankokanadische Schauspielerin und Theaterautorin, lebt in Moncton, Nouveau-Brunswick. Sie studierte zuerst Schauspiel, später Szenisches Schreiben. Neben „Der Gestank der Welt“ (2020 Prix Gratien Gélinas) schrieb sie auch das Stück „Dîner pour deux“ (2020). Die deutsche Übersetzung von „Der Gestank der Welt“ entstand im Auftrag des SR und wurde gefördert vom Centre des Auteurs Dramatiques CEAD. 2021 wurde das Stück im Rahmen des 15. Festival Primeurs als SR-Live-Hörspiel urgesendet.