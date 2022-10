Der Freistil-DREIERPACK von Raphael Smarzoch also am 9. Oktober mit dem Feature „Klänge des Grauens – Musik und Geräusch im Horrorfilm“ aus dem Jahr 2013. Die Sendung zeigt wie Musik in gruseligen Filmen zum Einsatz kommt – mit Dissonanzen, Atonalität und klanglicher Experimentierfreude.

Am 16. Oktober folgt „Bildschirmathleten – Vom Sport mit Maus und Tastatur“ (2015). Das Feature erzählt die Geschichte des eSports, der nicht auf dem Sportplatz ausgetragen wird, sondern vor dem Computer – die Szene ist riesig und hochprofessionell.

Zum Abschluss dann am 23. Oktober „Das maximale Fremde – Von Menschen und Außerirdischen“ aus dem Jahr 2014, ein Feature, das erklärt, dass die Aliens in der Popkultur je nach gesellschaftlicher Stimmung viel sein können: Feind, Migrant, Virus, Freund oder Erlöser.