Vom Sport mit Maus und Tastatur

Bildschirmathleten

48:45 Minuten eSports ist der Sport der digitalen Generation. © Imago / PantherMedia / Filippo Carlot

Von Raphael Smarzoch · 16.10.2022

Sport am Computer? Klar, E-Sport! Wie bei herkömmlichen Sportarten treten Spieler auch in der virtuellen Welt in Teams gegeneinander an. In Wettkämpfen wird vor Tausenden von Fans für hohe Geldsummen gespielt.