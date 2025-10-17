2: Papa, ich bin nichtbinär – und jetzt?!

Das Testosteron wirkt. Während Finns Transition sichtbarer und spürbarer wird - tiefere Stimme, bessere Laune, mehr Haare, erhöhter Sexdrive - werden die Fragen des Vaters drängender – kluge, liebevolle, manchmal etwas unbeholfene, aber immer ehrliche Fragen.

Mit Sweetheart Resi an Finns Seite und Perspektiven auf ein neues Leben wird allen Beteiligten immer klarer: letztlich geht es um gegenseitiges Verstehen. Aber dann bekommt Finn selbst auf einmal Zweifel.

Eine Sendung auch über Wut und eine Generation auf der Suche nach sich selbst und dem Fehler im System.

Papa, ich bin nichtbinär - und jetzt?!

Transition, Zweifel und Akzeptanz

Von Finn Joyce



Regie: Finn Joyce

Ton und Technik: Christoph Bette

Redaktion: Tina Klopp

Deutschlandfunk 2025