2: Papa, ich bin nichtbinär – und jetzt?!

Papa, ich bin nichtbinär - und jetzt?!
Transition, Zweifel und Akzeptanz
Von Finn Joyce
Regie: Finn Joyce
Ton und Technik: Christoph Bette
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2025
Verständnis, Geld, Aufmerksamkeit: oft leichter eingefordert als gegeben. © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
24:23 Minuten
Joyce nimmt Testosteron, plant eine Brustentfernung – und wünscht sich sehr, dass der Vater das versteht.
Das Testosteron wirkt. Während Finns Transition sichtbarer und spürbarer wird - tiefere Stimme, bessere Laune, mehr Haare, erhöhter Sexdrive - werden die Fragen des Vaters drängender – kluge, liebevolle, manchmal etwas unbeholfene, aber immer ehrliche Fragen.
Mit Sweetheart Resi an Finns Seite und Perspektiven auf ein neues Leben wird allen Beteiligten immer klarer: letztlich geht es um gegenseitiges Verstehen. Aber dann bekommt Finn selbst auf einmal Zweifel.
Eine Sendung auch über Wut und eine Generation auf der Suche nach sich selbst und dem Fehler im System.
Finn Joyce möchte den Nachnamen lieber nicht nennen, da Finn als Transperson Angst hat vor Anfeindungen und Übergriffen.