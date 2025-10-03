3: Ich will mehr Nähe – und jetzt?!

Ich will mehr Nähe – und jetzt?!
Von Karen Muster
Regie: Karen Muster
Ton und Technik: Eva Pöpplein, Gunther Rose,
Hendrik Manook und Connor Shafran
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2025
Viele Menschen haben Angst vor zu viel Nähe, oder ist das vielleicht auch normal? © Cristóbal Schmal/artnomono
25:53 Minuten
Karen ist für zwei Wochen in das Haus ihrer betagten Eltern nach Bielefeld gefahren. Sie will Zeit mit ihnen verbringen, bevor es dafür zu spät ist.
Für nie Ausgesprochenes ist jetzt Zeit: Gibt es eine Disposition für Depressionen in ihrer Familie? Wieviel ist eigentlich das Haus ihrer Eltern wert, das Karen für ihre Rente brauchen wird?
Wird sie mitsamt des Hauses auch den Untermieter Holger erben? Und hat Karens Vater ihrer Mutter das Arbeiten außerhalb des Hauses wirklich verboten?
Ich will mehr Nähe – und jetzt?!
Karen Muster erzählt in verschiedenen Radio-Dokus von den Herausforderungen ihres Lebens. Da die eigenen Kinder Teil ihrer Probleme sind, hat die Autorin ein Pseudonym gewählt. So wie den Musters könnte es vielen gehen. 2024 hat sie für ihre Doku ‚Arschlochmama‘ über familiäre Konflikte den Robert – Geisendörfer Preis erhalten.