4: Ich will mehr Nähe - und jetzt?!

Höhenangst, Bodyshaming und lebenslange Freundschaft

29:03 Minuten Viele Menschen haben Angst vor zu viel Nähe, oder ist das vielleicht auch normal? © Cristóbal Schmal/artnomono

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Karen ist für zwei Wochen in das Haus ihrer betagten Eltern nach Bielefeld gefahren. Sie will Zeit mit ihnen verbringen, bevor es dafür zu spät ist.