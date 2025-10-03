4: Ich will mehr Nähe - und jetzt?!

Ich will mehr Nähe – und jetzt?!
Hausfrauenleben, Alten-WG und vererbte Depressionen
Von Karen Muster
Regie: Karen Muster
Ton und Technik: Eva Pöpplein, Gunther Rose,
Hendrik Manook und Connor Shafran
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2025
Viele Menschen haben Angst vor zu viel Nähe, oder ist das vielleicht auch normal? © Cristóbal Schmal/artnomono
Höhenangst, Bodyshaming und lebenslange Freundschaft
29:03 Minuten
Karen ist für zwei Wochen in das Haus ihrer betagten Eltern nach Bielefeld gefahren. Sie will Zeit mit ihnen verbringen, bevor es dafür zu spät ist.
Karen erforscht, worin sie ihren Eltern ähnelt. Ihr Vater hat nie Nähe zugelassen. Hält sie Menschen nicht auch auf Abstand?
Sie fragt ihren besten Freund. Wie ließe sich verhindern, dass es ihr mit ihren eigenen Kindern genauso ergeht? Mit Mirco erkundet sie auch, woher die Unzufriedenheit mit ihren Körpern kommt. Ist mal wieder die Mutter schuld? Und auch wenn sie wissen, dass Botox nicht die Lösung ist, wagen sie ein Experiment.
Karen Muster erzählt in verschiedenen Radio-Dokus von den Herausforderungen ihres Lebens. Da die eigenen Kinder Teil ihrer Probleme sind, hat die Autorin ein Pseudonym gewählt. So wie den Musters könnte es vielen gehen. 2024 hat sie für ihre Doku ‚Arschlochmama‘ über familiäre Konflikte den Robert – Geisendörfer Preis erhalten.