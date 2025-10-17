Papa, ich bin nichtbinär - und jetzt?!
Mastek, Testo und Gendereuphorie
Von Finn Joyce
Regie: Finn Joyce
Ton und Technik: Christoph Bette
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2025
1: Papa, ich bin nichtbinär – und jetzt?!
Verständnis, Geld, Aufmerksamkeit: oft leichter eingefordert als gegeben. © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Mastek, Testo und Gendereuphorie
29:15 Minuten
Joyce nimmt Testosteron, plant eine Brustentfernung – und wünscht sich sehr, dass der Vater das versteht.
Joyce benutzt für sich schon lange keine Pronomen mehr und wird von vielen jetzt Finn genannt. Während das Testosteron beginnt, den Körper zu verändern, plant Finn den Termin für eine geschlechtsangleichende Operation: die Mastektomie, das Entfernen des Brustgewebes.
Finns Vater sorgt sich sehr. Was, wenn das Ganze nur eine Phase ist und Finn den Schritt am Ende bereut? Vielleicht war es der Einfluss des persönlichen Umfelds, sowieso nur eine Mode, und am Ende der Transition wird Finn als Transperson sogar von Gewalt und Isolation betroffen sein?
Papa, ich bin nichtbinär - und jetzt?!
Finn Joyce möchte den Nachnamen lieber nicht nennen, da Finn als Transperson Angst hat vor Anfeindungen und Übergriffen.