Der Maler Felix Becker. Jahr Fünf - Stop und Go im Kunstbetrieb

Endlich eine öffentliche Einzelausstellung. Felix Becker ist mittlerweile fest im Programm der Galerie von Heike Strelow in Frankfurt am Main. Hier feiert er eine erfolgreiche Vernissage seiner ersten Galerie-Einzelausstellung "Monochromatic Mud Snuffers" in Deutschland. Für viele Künstler ein Meilenstein, für Becker die Gelegenheit, zu zeigen, woran er in den letzten fünf Jahren gearbeitet hat.



Zugleich verwirklicht er im Berliner Wedding in einer entrümpelten Altbauwohnung mit seinen Künstlerfreunden Fabian Hub und Yannick Riemer einen für Berlin so typischen Off-Space. „zuostant“, so der Titel des Raums für künstlerische Projekte, wo Felix Becker mit Miriam Jesske zusammen eine Ausstellung kuratiert. Und das in einer Zeit, in der mehr Ausstellungen abgesagt als realisiert worden sind, in der der Kunstbetrieb in beständigem „Stop and Go“-Betrieb ist.