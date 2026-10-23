Der Maler Felix Becker. Jahr Fünf.
Stop und Go im Kunstbetrieb
Von Thorsten Jantschek
Regie: Thorsten Jantschek
Deutschlandfunk Kultur 2022
Der Maler Felix Becker. Jahr Fünf - Stop und Go im Kunstbetrieb
55:01 Minuten
Die Bilder überzeugen das Publikum bei der ersten deutschen Galerie-Einzelausstellung. Zugleich bahnt sich Felix Becker einen Weg in der Berliner Kunstszene mit einem mit Freunden betriebenen Projektraum.
Endlich eine öffentliche Einzelausstellung. Felix Becker ist mittlerweile fest im Programm der Galerie von Heike Strelow in Frankfurt am Main. Hier feiert er eine erfolgreiche Vernissage seiner ersten Galerie-Einzelausstellung "Monochromatic Mud Snuffers" in Deutschland. Für viele Künstler ein Meilenstein, für Becker die Gelegenheit, zu zeigen, woran er in den letzten fünf Jahren gearbeitet hat.
Zugleich verwirklicht er im Berliner Wedding in einer entrümpelten Altbauwohnung mit seinen Künstlerfreunden Fabian Hub und Yannick Riemer einen für Berlin so typischen Off-Space. „zuostant“, so der Titel des Raums für künstlerische Projekte, wo Felix Becker mit Miriam Jesske zusammen eine Ausstellung kuratiert. Und das in einer Zeit, in der mehr Ausstellungen abgesagt als realisiert worden sind, in der der Kunstbetrieb in beständigem „Stop and Go“-Betrieb ist.
Zugleich verwirklicht er im Berliner Wedding in einer entrümpelten Altbauwohnung mit seinen Künstlerfreunden Fabian Hub und Yannick Riemer einen für Berlin so typischen Off-Space. „zuostant“, so der Titel des Raums für künstlerische Projekte, wo Felix Becker mit Miriam Jesske zusammen eine Ausstellung kuratiert. Und das in einer Zeit, in der mehr Ausstellungen abgesagt als realisiert worden sind, in der der Kunstbetrieb in beständigem „Stop and Go“-Betrieb ist.
Erstsendung Juli 2022, Dlf Kultur.
Der Maler Felix Becker. Jahr Fünf.
Thorsten Jantschek, Jahrgang 1966, studierte Philosophie in Hamburg, Konstanz und Frankfurt, wurde Kunst-, Theater- und Sachbuchkritiker, dann Kulturredakteur beim NDR, Radio Bremen und Dlf Kultur. Er ist im Dlf verantwortlich für „Essay und Diskurs“ und treibt sich in der Kunstszene herum.