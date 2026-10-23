Der Maler Felix Becker. Jahr Acht - Atelier mit Aussicht

54:44 Minuten
Ein Mann in weißem T-Shirt und mit kurzen rötlichblondem Haar steht vor einem an der Wand hängenden Bild; Felix Becker in seinem Atelier bei der Arbeit 2026
Felix in seinem Atelier bei der Arbeit 2026 © Thorsten Jantschek
Von Boussa Thiam und Thorsten Jantschek |
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Seit 2019 begleiten wir den Maler Felix Becker: von seiner Zeit an der Berliner „Universität der Künste“ über die Coronajahre bis in die Gegenwart als freier Künstler. In diesem Jahr verändern sich die Bedingungen seiner Arbeit.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Fünf Jahre lang hatte Becker sein Atelier in Berlin-Köpenick. Nun bezieht er gemeinsam mit dem Künstler Simon Schadwinkel neue Räume im Berliner Süden. Dort entwickelt er seine abstrakten, pastosen Farbräume weiter.
Wo steht Felix Becker heute - künstlerisch und auf dem Kunstmarkt? Was hat sich in den acht Jahren seit seinen ersten Ausstellungen und Messeteilnahmen während des Studiums verändert? Inzwischen wird sein Werk von einer Frankfurter Galerie vertreten. Wie arbeitet er heute, wie hat sich seine Malerei entwickelt, und welchen künstlerischen und wirtschaftlichen Herausforderungen begegnet er? Eine Langzeitbeobachtung.

Der Maler Felix Becker. Jahr Acht.
Atelier mit Aussicht
Von Boussa Thiam und Thorsten Jantschek
Regie: Thorsten Jantschek
Deutschlandfunk 2026

Boussa Thiam ist Kulturjournalistin, Moderatorin und Sprecherin. Bis 2021 steht sie als Reporterin für die „rbb Abendshow” vor der Kamera und leitet mehrere Jahre das gesellschaftspolitische Diskussionsformat „Urania Kontrovers”. Als Host des Podcasts „Gamechanger - Wie digitaler Wandel die Kultur verändert“ beschäftigt sie sich bis 2024 mit dem Einfluss neuer Technologien auf Kunst und Kulturpraxis.
Boussa präsentiert regelmäßig das Kulturprogramm bei WDR COSMO und das Popkultur-Magazin „Kompressor“ für Deutschlandfunk Kultur und moderiert Veranstaltungen, darunter die Human Rights Night, frauenpolitische Fachtagungen wie die UN Women-Konferenz sowie den Unternehmerinnentag für Frauen in der Wirtschaft.


Thorsten Jantschek, Jahrgang 1966, studierte Philosophie in Hamburg, Konstanz und Frankfurt, wurde Kunst-, Theater- und Sachbuchkritiker, dann Kulturredakteur beim NDR, Radio Bremen und Dlf Kultur. Er ist im Dlf verantwortlich für „Essay und Diskurs“ und treibt sich in der Kunstszene herum.

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