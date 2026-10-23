Student und schon erfolgreich. Nach etlichen Ausstellungen und Messeteilnahmen wartet im Herbst 2019 ein halbes Jahr Studienaufenthalt in Marseille auf Felix Becker. Er plant danach sein Studium abzuschließen. Noch wenige Tage vor dem Lockdown in Deutschland besuchen wir ihn dort.

Er kehrt ihn ein verändertes Berlin zurück. Die Hochschule und die Ateliers sind geschlossen, Galerien und Museen auch. Wie geht er mit der Situation um?

Becker findet ein Atelier, entschließt sich aber, den Abschluss zu verschieben, als klar wird, dass es keinen öffentlichen Rundgang für das große Publikum, Galerist*innen und Kurator*innen durch die Abschlussarbeiten geben wird.

Erstsendung Juni 2020, Dlf Kultur

Der Maler Felix Becker. Jahr Drei

Und dann kam Corona

Von Susanne Burg und Thorsten Jantschek

Regie: Thorsten Jantschek

Produktion: Deutschlandfunk Kultur