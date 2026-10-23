Der Maler Felix Becker. Jahr Drei
Und dann kam Corona
Von Susanne Burg und Thorsten Jantschek
Regie: Thorsten Jantschek
Produktion: Deutschlandfunk Kultur
Der Maler Felix Becker. Jahr Drei - Und dann kam Corona
54:06 Minuten
Irgendwann ist es auch gut mit „Student sein“, sagt Felix Becker Anfang 2020. Doch dann wirft die Pandemie alle Pläne über den Haufen. Eine Neuorientierung in ungewissen Zeiten.
Student und schon erfolgreich. Nach etlichen Ausstellungen und Messeteilnahmen wartet im Herbst 2019 ein halbes Jahr Studienaufenthalt in Marseille auf Felix Becker. Er plant danach sein Studium abzuschließen. Noch wenige Tage vor dem Lockdown in Deutschland besuchen wir ihn dort.
Er kehrt ihn ein verändertes Berlin zurück. Die Hochschule und die Ateliers sind geschlossen, Galerien und Museen auch. Wie geht er mit der Situation um?
Becker findet ein Atelier, entschließt sich aber, den Abschluss zu verschieben, als klar wird, dass es keinen öffentlichen Rundgang für das große Publikum, Galerist*innen und Kurator*innen durch die Abschlussarbeiten geben wird.
Erstsendung Juni 2020, Dlf Kultur
Der Maler Felix Becker. Jahr Drei
Thorsten Jantschek, Jahrgang 1966, studierte Philosophie in Hamburg, Konstanz und Frankfurt, wurde Kunst-, Theater- und Sachbuchkritiker, dann Kulturredakteur beim NDR, Radio Bremen und Dlf Kultur. Er ist im Dlf verantwortlich für „Essay und Diskurs“ und treibt sich in der Kunstszene herum.