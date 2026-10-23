Der Maler Felix Becker. Jahr Vier
Start als freier Künstler
Von Susanne Burg und Thorsten Jantschek
Regie: Thorsten Jantschek
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021
Der Maler Felix Becker. Jahr Vier - Start als freier Künstler
55:54 Minuten
Seit drei Jahren ist Felix Becker als Student schon im Kunstmarkt aktiv. Nun schließt er sein Studium ab, wegen Corona immer noch jenseits der Öffentlichkeit. Der Start in die Künstlerkarriere ist holprig.
„Die Prüfung ist vorbei und lief, glaube ich, ganz gut. Man kann in die Gesichter schlecht schauen, wenn alle Masken aufhaben“, sagt Felix Becker. Zwei Mal hatte er das Examen wegen Corona verschoben, weil in dieser Zeit kein öffentlicher Rundgang stattfindet.
Becker hat das Jahr der Pandemie für sich genutzt, hat mit Künstlerkollegen wie Fabian Hub und Yannick Riemer ein Editionsprojekt auf den Weg gebracht. In einer Zeit, in der Galerien und Museen geschlossen sind, haben sich sechs Künstler und Künstlerinnen zusammengefunden und 15 Transportkisten mit je einer Arbeit zu einem bestimmten Titel bestückt. So sind 15 komplette Ausstellungen entstanden, gut verpackt für die „Homegallery“.
Felix Becker hat in dieser Zeit aber auch sein erstes eigenes Atelier bezogen, hat sich bereit gemacht für die Arbeit als Freier Künstler. Doch was wird dieses Leben bringen? Was muss er tun, um sich weiter zu professionalisieren? Für den Maler gilt es jetzt auf eigenen wirtschaftlichen Beinen zu stehen.
Felix Becker hat in dieser Zeit aber auch sein erstes eigenes Atelier bezogen, hat sich bereit gemacht für die Arbeit als Freier Künstler. Doch was wird dieses Leben bringen? Was muss er tun, um sich weiter zu professionalisieren? Für den Maler gilt es jetzt auf eigenen wirtschaftlichen Beinen zu stehen.
Erstsendung Mai 2021
Der Maler Felix Becker. Jahr Vier
Thorsten Jantschek, Jahrgang 1966, studierte Philosophie in Hamburg, Konstanz und Frankfurt, wurde Kunst-, Theater- und Sachbuchkritiker, dann Kulturredakteur beim NDR, Radio Bremen und Dlf Kultur. Er ist im Dlf verantwortlich für „Essay und Diskurs“ und treibt sich in der Kunstszene herum.