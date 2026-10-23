„Jeder kommt hier hin“, sagt Felix Becker über seine Universität, „und möchte irgendetwas erreichen. Es ist ein riesiges Gebläse. Ein geschützter Raum sieht anders aus.“ Auch er will einiges erreichen und steht in den Startlöchern für eine Karriere als freier Künstler.

Wir haben Felix Becker und seine Malerei in einem temporär leergeräumten Lagerraum eines Weinladens kennengelernt, einem typischen Berliner Off-Space. Und waren begeistert von diesen abstrakten, stets in einer Grundfarbe gehaltenen Bildern, die eine ganz eigentümliche Faszination auf uns ausübten.

Ein Student – Jahrgang 1987 – der schon ausstellt, sogar eine Galerie in den USA hat: Maus Contemporary in Birmingham (Alabama). Wir begleiten ihn zehn Jahre lang, auch um die Mechanismen des Kunstmarktes zu verstehen und zu sehen, wie eine Karriere beginnen oder vielleicht sogar scheitern kann.

Erstsendung September 2019, DLF Kultur

Der Maler Felix Becker. Jahr Eins/Zwei

Der Künstler als Student

Von Susanne Burg und Thorsten Jantschek

Regie: Thorsten Jantschek

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019