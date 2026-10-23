Der Maler Felix Becker. Jahr Eins/Zwei
Der Künstler als Student
Von Susanne Burg und Thorsten Jantschek
Regie: Thorsten Jantschek
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019
Der Maler Felix Becker. Jahr Eins/Zwei. Der Künstler als Student
52:25 Minuten
Felix Becker studiert an der Universität der Künste in Berlin. Doch längst schon bestreitet er Galerieausstellungen und nimmt international an Kunstmessen teil. Findet er seinen Weg ins System der Kunstwelt? Wir begleiten ihn.
„Jeder kommt hier hin“, sagt Felix Becker über seine Universität, „und möchte irgendetwas erreichen. Es ist ein riesiges Gebläse. Ein geschützter Raum sieht anders aus.“ Auch er will einiges erreichen und steht in den Startlöchern für eine Karriere als freier Künstler.
Wir haben Felix Becker und seine Malerei in einem temporär leergeräumten Lagerraum eines Weinladens kennengelernt, einem typischen Berliner Off-Space. Und waren begeistert von diesen abstrakten, stets in einer Grundfarbe gehaltenen Bildern, die eine ganz eigentümliche Faszination auf uns ausübten.
Ein Student – Jahrgang 1987 – der schon ausstellt, sogar eine Galerie in den USA hat: Maus Contemporary in Birmingham (Alabama). Wir begleiten ihn zehn Jahre lang, auch um die Mechanismen des Kunstmarktes zu verstehen und zu sehen, wie eine Karriere beginnen oder vielleicht sogar scheitern kann.
Erstsendung September 2019, DLF Kultur
Der Maler Felix Becker. Jahr Eins/Zwei
Thorsten Jantschek, Jahrgang 1966, studierte Philosophie in Hamburg, Konstanz und Frankfurt, wurde Kunst-, Theater- und Sachbuchkritiker, dann Kulturredakteur beim NDR, Radio Bremen und Dlf Kultur. Er ist im Dlf verantwortlich für „Essay und Diskurs“ und treibt sich in der Kunstszene herum.