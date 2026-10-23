Der Maler Felix Becker. Jahr Sieben
Die Sichtbarkeit als Künstler
Von Boussa Thiam und Thorsten Jantschek
Regie: Thorsten Jantschek
Deutschlandfunk Kultur 2024
Der Maler Felix Becker. Jahr Sieben - Die Sichtbarkeit als Künstler
Zugleich entsteht Sichtbarkeit nicht nur durch die Beteiligung an Ausstellungen in Projekträumen, Galerien oder Messen, sondern mittlerweile auch in erheblichem Umfang durch die Präsentation auf der eigenen Website, und noch mehr durch Social Media, vor allem Instagram.
Der Maler Felix Becker. Jahr Sieben
Boussa Thiam ist Kulturjournalistin, Moderatorin und Sprecherin. Bis 2021 steht sie als Reporterin für die „rbb Abendshow” vor der Kamera und leitet mehrere Jahre das gesellschaftspolitische Diskussionsformat „Urania Kontrovers”. Als Host des Podcasts „Gamechanger - Wie digitaler Wandel die Kultur verändert“ beschäftigt sie sich bis 2024 mit dem Einfluss neuer Technologien auf Kunst und Kulturpraxis.
Boussa präsentiert regelmäßig das Kulturprogramm bei WDR COSMO und das Popkultur-Magazin „Kompressor“ für Deutschlandfunk Kultur und moderiert Veranstaltungen, darunter die Human Rights Night, frauenpolitische Fachtagungen wie die UN Women-Konferenz sowie den Unternehmerinnentag für Frauen in der Wirtschaft.
Thorsten Jantschek, Jahrgang 1966, studierte Philosophie in Hamburg, Konstanz und Frankfurt, wurde Kunst-, Theater- und Sachbuchkritiker, dann Kulturredakteur beim NDR, Radio Bremen und Dlf Kultur. Er ist im Dlf verantwortlich für „Essay und Diskurs“ und treibt sich in der Kunstszene herum.