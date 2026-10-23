Der Maler Felix Becker. Jahr Sieben - Die Sichtbarkeit als Künstler

Braucht es mehr für einen Maler als Leinwand und Farbe, um für sein Publikum sichtbar zu sein? Eigentlich nicht, möchte man glauben. Doch selbst das ist keineswegs trivial, wie wir mit Felix Becker bei einer Einkaufstour in einem Laden für Malereibedarf erleben: Da sind die feinen Unterschiede in der Textur der Leinwand, die Besonderheiten der Leisten für den Rahmen und vor allem die Magie der Farben, bei denen wir beginnen zu verstehen, dass damit, wenn es zu den Bildern heißt „Öl auf Leinwand“, auch erhebliche Kosten verbunden sind.



Zugleich entsteht Sichtbarkeit nicht nur durch die Beteiligung an Ausstellungen in Projekträumen, Galerien oder Messen, sondern mittlerweile auch in erheblichem Umfang durch die Präsentation auf der eigenen Website, und noch mehr durch Social Media, vor allem Instagram.