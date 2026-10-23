Der Maler Felix Becker. Jahr Sieben - Die Sichtbarkeit als Künstler

55:05 Minuten
Felix Becker mit Boussa Thiam auf der Paperpositions Messe 2024 in Berlin
Felix Becker mit Boussa Thiam auf der Paperpositions Messe 2024 in Berlin © Thorsten Jantschek
Von Thorsten Jantschek |
Audio herunterladen
Die Voraussetzungen für künstlerischen Erfolg haben sich radikal verändert. Ateliermieten steigen, das Material wird teurer. Und es reicht längst nicht mehr, gute Bilder zu malen. Zunehmend geht es um digitale Präsenz im Netz und auf Social Media.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Braucht es mehr für einen Maler als Leinwand und Farbe, um für sein Publikum sichtbar zu sein? Eigentlich nicht, möchte man glauben. Doch selbst das ist keineswegs trivial, wie wir mit Felix Becker bei einer Einkaufstour in einem Laden für Malereibedarf erleben: Da sind die feinen Unterschiede in der Textur der Leinwand, die Besonderheiten der Leisten für den Rahmen und vor allem die Magie der Farben, bei denen wir beginnen zu verstehen, dass damit, wenn es zu den Bildern heißt „Öl auf Leinwand“, auch erhebliche Kosten verbunden sind.

Zugleich entsteht Sichtbarkeit nicht nur durch die Beteiligung an Ausstellungen in Projekträumen, Galerien oder Messen, sondern mittlerweile auch in erheblichem Umfang durch die Präsentation auf der eigenen Website, und noch mehr durch Social Media, vor allem Instagram.
Mit Anna Meinecke – Chefredakteurin der Seite „gallerytalk.net“ – klären wir die Bedingungen der Sichtbarkeit von Kunst im digitalen Raum.
Erstsendung Juli 2024, Dlf Kultur

Der Maler Felix Becker. Jahr Sieben
Die Sichtbarkeit als Künstler
Von Boussa Thiam und Thorsten Jantschek
Regie: Thorsten Jantschek
Deutschlandfunk Kultur 2024

Boussa Thiam ist Kulturjournalistin, Moderatorin und Sprecherin. Bis 2021 steht sie als Reporterin für die „rbb Abendshow” vor der Kamera und leitet mehrere Jahre das gesellschaftspolitische Diskussionsformat „Urania Kontrovers”. Als Host des Podcasts „Gamechanger - Wie digitaler Wandel die Kultur verändert“ beschäftigt sie sich bis 2024 mit dem Einfluss neuer Technologien auf Kunst und Kulturpraxis.
Boussa präsentiert regelmäßig das Kulturprogramm bei WDR COSMO und das Popkultur-Magazin „Kompressor“ für Deutschlandfunk Kultur und moderiert Veranstaltungen, darunter die Human Rights Night, frauenpolitische Fachtagungen wie die UN Women-Konferenz sowie den Unternehmerinnentag für Frauen in der Wirtschaft.


Thorsten Jantschek, Jahrgang 1966, studierte Philosophie in Hamburg, Konstanz und Frankfurt, wurde Kunst-, Theater- und Sachbuchkritiker, dann Kulturredakteur beim NDR, Radio Bremen und Dlf Kultur. Er ist im Dlf verantwortlich für „Essay und Diskurs“ und treibt sich in der Kunstszene herum.

Zur Startseite