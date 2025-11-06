Satirisches Plädoyer für absichtsloses Herumstehen

Dummrum

53:46 Minuten
Rückansicht einer Frau, die mitten auf der Straße vor einem Tunnel steht.
Dummrumstehen beginnt, wenn das Warten zu Ende ist. © Addictive Stock Creatives / EyeEm
Von Tom Heithoff |
• Realsatire • Einfach mal bleiben, wo man ist und sich irgendwo hinstellen – wider den Beschleunigungsimperativ der Gegenwartsmoderne und gegen effizientes Selbstmanagement. Der Autor probiert es aus und eckt an. Dabei tut er gar nichts.
Die Aktiven, die Vorlauten, die Effizienten – sie haben in unserer Welt das Sagen. Doch was ist mit denen, die ganz (selbst)bewusst langsam machen? Die einfach dummrumstehen – vorm Club, im Museum, am Kiosk, im Büro. Das Dummrumstehen beginnt, wenn das Warten zu Ende ist. Wenn vom Warten nichts mehr erwartet wird. Time-Management und Effizienzwahn haben es zwar an den Rand gedrängt, aber dort kann das Dummrumstehen richtig gut gedeihen.

Dummrum
Von Tom Heithoff 
Regie, Ton und Komposition: der Autor 
Mit: Urs Stämpfli, Rolf Hürter, Wulff Winkelvoss, Karine Winkelvoss, Vinzenz Weidner, Ulrike Rindt, Katharina Weidner, Christine Winkelvoss, Christine Möller, Helmut Winkelvoss, Claus-J. Effenberger, Thomas Schumacher, Mia Frimmer, Jan Hennings, Sarah Heithoff, Tom Heithoff 
Saxofon: Christoph Collenberg 
Autorenproduktion 2018
Länge: 54'30
Eine Wiederholung vom 07.01.2019

Tom Heithoff, geboren 1964 in Kiel, arbeitet als Autor, Regisseur, Musiker und Produzent für Hörspiel und Feature, ist außerdem Übersetzer, Lektor und Journalist. Für „Dummrum“ gewann er den zweiten Preis beim 9. Berliner Hörspielfestival 2018.

Tom Heithoff
Tom Heithoff© Sarah Heithoff
