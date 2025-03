Hörspiel: Ein Hund für Hartz-IV-Empfänger

Tom Heithoff, geboren 1964 in Kiel, ist Hörspielmacher. Er studierte Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Theater- und Filmwissenschaft in Berlin und schrieb für Tageszeitungen in den Ressorts Bildung, Wissenschaft und Kultur. Er arbeitet heute als Autor, Regisseur, Musiker und Produzent für Hörspiel und Feature, ist außerdem Übersetzer, Lektor und weiterhin Journalist. Seine kurzen und langen Hörstücke, die zwischen Sofa, See und Küchentisch entstehen, wurden von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, ORF und vielen ARD-Anstalten ausgestrahlt. Zuletzt: "Stechen, Brennen, Hobeln" (2016), "Der Aufstand" (2017) und "Dummrum" (2018, 2. Preis beim 9. Berliner Hörspielfestival). "Hundelebensberatung" gewann den Wettbewerb des Leipziger Hörspielsommers 2009 (Kategorie Beste Geschichte).