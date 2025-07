Jenny Jannowitz

Michel Decar, geboren 1987 in Augsburg, ist Autor und Regisseur. Seine Stücke wurden an zahlreichen Theatern im In- und Ausland inszeniert (u.a. am Maxim Gorki Theater Berlin, Thalia Theater Hamburg, Residenztheater München, Schauspielhaus Zürich) und mit Preisen ausgezeichnet. 2020 lief sein Kurzfilm „Europa zum Beispiel“ im Wettbewerb des Max Ophüls Preises. 2024 erschien das Gedicht in Buchform „Ich kam in Gestalt eines Elefanten“. Zahlreiche Hörspiele für Deutschlandfunk Kultur, darunter: „Schere, Faust, Papier“ (2016, Hörspiel des Monats), „Die besten Sprüche aller Zeiten“ (2020) „Rex Osterwald“ (2021) und „Die Kobra von Kreuzberg“ (2025).