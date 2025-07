Das Ohr der Welt in Meiers Garten

Von berühmten Kollegen mit Lob bedacht und mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet droht das Werk des Schweizer Schriftstellers Gerhard Meier einige Jahre nach seinem Tod in Vergessenheit zu geraten. Im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Werner Morlang, einem langjährigen Freund Meiers, sowie in der Begegnung mit Meiers Enkeltochter Christina und nicht zuletzt mit Meiers Handschrift sucht der Autor des Hörspiels eine Annäherung an den großen, bescheidenen Schriftsteller, der zeitlebens im Dorf Niederbipp wohnte, in dem er nicht nur geboren wurde, sondern in dem auch alle seine Romane angesiedelt sind.