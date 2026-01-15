Draußen im Watt leg ich dich hin
Von Dominik Busch
Regie: Sophie Stierle
Mit: Anna-Katharina Müller, Adrian Furrer, Urs Stämpfli
Musik und Ton: Dominik Busch, Peter Sigrist
Autor:innenproduktion 2014
Länge: 42'44
Wenn die Flut kommt und der Tod nahe ist
Drei Menschen an der Grenze zum Tod begegnen sich im Watt © Barbara Reichardt / EyeEm
• Drama • Anna, Max und Tom – drei Menschen im Watt, konfrontiert mit dem Tod. In Dominik Buschs preisgekröntem Hörspiel vollzieht sich das Schicksal unaufhaltsam wie die herannahende Flut. Scheinbar, denn es kommt zu einer überraschenden Wendung.
„Wenn ich morgen vor Gericht verliere, bring ich mich um“, beschließt Tom. „Darf eine Frau die Pille absetzen, ohne ihrem Mann etwas davon zu sagen?“, fragt sich Anna. „Es gibt Leichteres, als einen Menschen zu töten, den man liebt“, stellt Max fest. Drei Menschen an der Grenze zum Tod begegnen sich im Watt. Sie ziehen hinaus Richtung Wasser, die Flutwelle rollt an – doch dann ändert sich alles. Erzähltechnisch äußerst raffiniert gebaut, gewann das Hörspiel den Jurypreis „Das lange brennende Mikro“ beim 7. Berliner Hörspielfestival 2016.
Hinweis: In diesem Hörspiel geht es um das Thema Suizid. Wer das Gefühl hat, sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation zu befinden, sollte nicht zögern, Hilfe anzunehmen. Hilfe bieten zum Beispiel die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800-1110111 oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe auf ihrer Website.
Dominik Busch, geboren 1979 in der Schweiz, arbeitet als Autor, Musiker und Regisseur. Er war Hausautor am Luzerner Theater und am Theater Basel.