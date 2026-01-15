Wenn die Flut kommt und der Tod nahe ist

Draußen im Watt leg ich dich hin

42:48 Minuten Drei Menschen an der Grenze zum Tod begegnen sich im Watt © Barbara Reichardt / EyeEm

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

• Drama • Anna, Max und Tom – drei Menschen im Watt, konfrontiert mit dem Tod. In Dominik Buschs preisgekröntem Hörspiel vollzieht sich das Schicksal unaufhaltsam wie die herannahende Flut. Scheinbar, denn es kommt zu einer überraschenden Wendung.