Das Dorf der blinden Tänzer

Dominik Busch, 1979 in Sarnen geboren und in Luzern aufgewachsen, ist Autor, Hörspielmacher und Musiker. Er war Hausautor am Luzerner Theater und am Theater Basel. 2016 gewann sein Hörspiel „Draußen im Watt leg ich dich hin“ den Jurypreis des Berliner Hörspielfestivals. Deutschlandfunk Berlin produzierte 2019 auch: „In den Augen der Welt“.