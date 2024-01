Barbara Eisenmann, geboren 1960, studierte Hispanistik und promovierte in Germanistik, lebt als Radioautorin und Regisseurin in Berlin. Zuletzt: „Spiel mir das Lied vom Lithium. Von kritischen Rohstoffen, grünen Kapitalisten und lokalem Widerstand in Spanien“ (SWR/DLF, 2022) und „Another Earth, another Globe, invoked by another People" (Dlf 2023) .