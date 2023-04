Hörspiel von Jan Neumann

Der letzte Satz seines Großvaters bleibt Robert daher rätselhaft: „Ich hab alles falsch gemacht.” Frieda ist Anfang 40 und Roberts beste Freundin: Erneut sitzt er am Bett eines sterbenden Menschen. Aber dieses Mal stellt er Fragen, und Frieda antwortet. Auf einem Diktiergerät summieren sich ihre letzten Sätze zu 21 Stunden, 43 Minuten und sechs Sekunden. „Ich würd gern noch so viel machen”, lautet ihr allerletzter. Auf einer nächtlichen Autofahrt Jahre später fragt Robert sich, was sich hinter dem Schweigen seines Großvaters versteckt haben könnte, was letzte Sätze bewirken, und ob ein geduldig Wartender wirklich kein Verlierer ist.