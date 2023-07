Tina Klopp, geb. 1976, Autorin, Künstlerin, Redakteurin im DLF. Studium der Politik und Germanistik in Hamburg. Deutsche Journalistenschule (DJS) in München. Promotion an der Hochschule für bildende Künste (HFBK) in Hamburg im Fach Praktische Kunst mit einer Arbeit über die Geisterbahn. Autorin zahlreicher Dokus und Hörspiele für NDR, RB, BR und WDR.