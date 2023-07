Kantomias rettet die Welt

Paul Plamper, 1972 in Ulm geboren, ist Autor, Theater- und Hörspielregisseur. Er inszenierte diverse Stücke im Grenzbereich zwischen Musik und Theater, u.a. am Berliner Ensemble, an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und am Stadttheater Istanbul. Seit 1999 arbeitet er überwiegend als Hörspielmacher. Zu seinen Auszeichnungen gehören der Prix Europa für „Top Hit leicht gemacht“ (WDR 2002) und „Tacet“ (WDR/Deutschlandfunk 2010), der Hörspielpreis der Kriegsblinden für „Ruhe 1“ (WDR 2008), der Robert Geisendörfer Preis für „Der Assistent“ (WDR/HR/Deutschlandfunk 2009) und der Deutsche Hörspielpreis der ARD für „Der Kauf“ (WDR/BR/Deutschlandfunk/Schauspiel Köln 2013).



Letzte Arbeiten: „Dienstbare Geister“ (WDR/BR/Deutschlandfunk Kultur/MDR/Ruhrtriennale/Maxim Gorki Theater 2017), „Der Absprung“ (WDR/Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg/BR/Deutschlandfunk Kultur 2018).