Collage über das Ende eines Künstlerlebens

Elke Heinemann, geboren 1961, ist Schriftstellerin und Publizistin. Wurde für Essays, Romane und Hörspiele ausgezeichnet. Weitere Hörspiele u.a. „Marlene! Tonstück!“ (WDR 2010), „Liebeskummerkunst“ (Deutschlandfunk Kultur/WDR 2011). Letzte Features: „Natur an Autorin – Autorin an Natur“ (WDR/BR 2020) und „Briefe an einen Verstorbenen. Memorial für den Schriftsteller W.G. Sebald“ (WDR/SR/Deutschlandfunk Kultur 2020).