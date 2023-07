Menschen und Substanzen

Fixerstuben, ausgemergelte Gestalten, Bahnhofsmileu. Das ist das Bild, was häufig mit Drogenkonsum assoziiert wird. Dabei hat hierzulande ein Drittel aller Erwachsenen aus allen Schichten der Gesellschaft schon mal illegale Rauschmittel konsumiert. Den wenigsten sieht man es an. Die Substanzen und die Frequenzen unterscheiden sich stark. In diesem Feature erzählen elf Menschen von ihren subjektiven Erfahrungen. Die oft widersprüchlichen Aussagen werden bewusst weder eingeordnet noch aufgelöst: "Da ist ja ne ganze Welt, die da in meinem Kopf steckt, an die ich rankommen kann, wenn ich nur die richtigen Substanzen, die richtigen Schlüssel für das Schloss habe." – "Und es kann auch Leute wirklich nachhaltig zerschießen, so dass sie irgendwo reingehen und nicht mehr rausfinden aus dieser Welt."