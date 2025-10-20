Investigativer Politthriller

Schwer verletzt erwacht der Journalist David Jakubowicz in einem Auto, das im Hafenbecken versinkt: Er muss Opfer eines Anschlags geworden sein, die CIA-Agentin neben ihm ist tot. Sie hatte brisante Informationen über eine bevorstehende politische Aktion von extremer Skrupellosigkeit. Die Jagd auf die Verantwortlichen führt Jakubowicz von der Chefetage seiner Münchner Zeitungsredaktion schließlich bis nach Afghanistan.

Wieso konnte der Bundeswehr-Offizier Robert Westphal amerikanischen Piloten befehlen, einen mit Kindern besetzten LKW am Fluss Taloqan zu bombardieren? Wem nützte der Angriff? Und wo befindet sich Westphal jetzt? Nicht nur der deutsche Geheimdienst, auch die Regierung versucht, den Fall zu vertuschen, während die Arbeit für Jakubowicz und seine junge Kollegin Emma Bricks lebensgefährlich wird.

Achim Zons greift den Luftangriff von Kundus im Jahr 2009 auf, bei dem US-amerikanische Kampfjets zwei Tanklaster bombardierten und mehr als 100 Zivilisten starben. Ausgehend von dieser realen Katastrophe entwickelt Zons einen fiktionalen Thriller um einen unbeirrbaren Einzelgänger, der in den Abgründen der Weltpolitik agiert.

