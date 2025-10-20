Investigativer Politthriller

Wer die Hunde weckt (1/2)

54:22 Minuten
Journalisten werden am 2.9.2008 vom Flughafen Kunduz mit dem Mehrzweckfahrzeug MUNGO in das Bundeswehrlager gefahren.
Um einen Anschlag auf seine Person aufzuklären, reist der Journalist Jakubowicz von der Chefetage seiner Münchner Zeitungsredaktion bis nach Afghanistan. © Thomas Imo / IMAGO / photothek
Nach dem Roman von Achim Zons |
Investigativ-Journalist Jakubowicz überlebt ein Attentat – und deckt eine Verschwörung über einen tödlichen Luftschlag in Afghanistan auf. Politthriller nach wahren Ereignissen von Achim Zons.
Schwer verletzt erwacht der Journalist David Jakubowicz in einem Auto, das im Hafenbecken versinkt: Er muss Opfer eines Anschlags geworden sein, die CIA-Agentin neben ihm ist tot. Sie hatte brisante Informationen über eine bevorstehende politische Aktion von extremer Skrupellosigkeit. Die Jagd auf die Verantwortlichen führt Jakubowicz von der Chefetage seiner Münchner Zeitungsredaktion schließlich bis nach Afghanistan.
Wieso konnte der Bundeswehr-Offizier Robert Westphal amerikanischen Piloten befehlen, einen mit Kindern besetzten LKW am Fluss Taloqan zu bombardieren? Wem nützte der Angriff? Und wo befindet sich Westphal jetzt? Nicht nur der deutsche Geheimdienst, auch die Regierung versucht, den Fall zu vertuschen, während die Arbeit für Jakubowicz und seine junge Kollegin Emma Bricks lebensgefährlich wird.
Achim Zons greift den Luftangriff von Kundus im Jahr 2009 auf, bei dem US-amerikanische Kampfjets zwei Tanklaster bombardierten und mehr als 100 Zivilisten starben. Ausgehend von dieser realen Katastrophe entwickelt Zons einen fiktionalen Thriller um einen unbeirrbaren Einzelgänger, der in den Abgründen der Weltpolitik agiert.

Ursendung

Wer die Hunde weckt (1/2)

Nach dem Roman von Achim Zons
Bearbeitung und Regie: Ulrich Lampen
Mit: Sebastian Blomberg, Maria Hartmann, Konstantin Lindhorst, Jenny Schily, Peter Jordan, Aysima Ergün, Markus Gertken, Hasan Taşgın, Svenja Liesau, Gerd Wameling, Yasin El Harrouk, Falilou Seck, Hadi Khanjanpour, Nyamandi Adrian, Samir Fuchs
Besetzung: Kathi Bonjour
Ton und Technik: Jan Fraune und Eugenie Kleesattel
Regieassistenz: Delia Lang
Dramaturgie: Jakob Schumann
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 54‘19

Teil 2 am 27. Oktober 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Achim Zons studierte Jura, Politik, Geschichte und Philosophie in Heidelberg und München, wo er lebt. Er schrieb mehr als dreißig Jahre lang als Redakteur für die Süddeutsche Zeitung und arbeitet heute als Drehbuchautor. Bisher erschienen zwei weitere Krimis um den Investigativ-Journalisten David Jakubowicz: „Beim Schrei des Falken“ (2019) und „Von Schafen und Wölfen“ (2025).

