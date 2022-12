Voice Versa – Sprachen auf Arbeit. Folge 8

Zweiter Teil einer Text-, Stimmen- und Gedankenreise in das Herz der emotionalen Arbeit. Klartext und musikalisches Workout. Poetisch und konkret. Eine Fabel wird seziert, die man in der Schule lernt: von der Ameise, die den ganzen Sommer Futter sammelt, und der Grille, die den Sommer über musiziert. Ist die eine echte Arbeiterin und die andere für das Schöne, aber Unwesentliche zuständig? Am Ende kommt die feministische Aktivistin für Sex und reproduktive Rechte Adriana Radu zu Wort. Der Austausch mit ihr zeigt: „Wir müssen uns an den Punkten treffen, wo sich unsere Emotionen kreuzen, und einander zuhören, um die Anerkennung und Unterstützung zu erhalten und tatsächlich weiter mit Emotionen arbeiten zu können.“