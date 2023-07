Seit den gefälschten Präsidentschaftswahlen am 09. August 2020 ist in Belarus befindet sich das Land in freiem Fall. Denn die Repressionen hören nicht auf: Durchsuchungen und Festnahmen, Untersuchungshaft auf unbestimmte Zeit und jahrelange Haftstrafen, Folter und Gewalt. Das eigene Land ist für Belarus:innen zu einem Gefängnis außerhalb von Recht und Gesetze geworden. Welche Sprache der Welt kann das benennen, was in Belarus geschieht? Wie kann man über das Land berichten, das sprachlos gemacht wurde? Und wie kann man aus diesem Gefängnis ausbrechen?

Die belarussischen Journalist:innen sind nicht verstummt, sie berichten weiter aus dem Exil über den Staat, der sie zu Verbrecher: innen erklärt hat. Bloß wer hört überhaupt zu?