Voice Versa – Sprachen auf Arbeit. Folge 14

In einem Tabakladen im deutsch-französischen Grenzgebiet treffen wir eine Verkäuferin, die lange erzählt – meist auf deutsch, manchmal auf polnisch und französisch, ihre Kollegin spricht arabisch. Das Wort „Ostanki“ fällt – aber was bedeutet es? Die sterblichen Überreste – so die Übersetzung aus dem Slownischen – oder „die malochenden Restnationen“ – wie die Verkäuferin sagt? Aus O-Tönen und ergänzenden Assoziationen entwickelt die Lyrikerin Dagmara Kraus eine Hybridform – halb Reportage, halb poetisches Spiel.