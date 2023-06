Sprachen auf Arbeit

Können Sie schreiben? Arbeiten Sie als Putzfrau? Solche Fragen muss sich Karolina Szulejewska als Polin in Deutschland hin und wieder anhören. Aber oft hat sie eine Antwort parat, zum Beispiel die Empfehlung, doch mal einen Antidiskriminierungskurs zu besuchen. In ihrer Klasse, in der sie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, hat sie eine andere Rolle: hier führt sie in die deutsche Sprache ein, ermutigt und bestärkt. Dritter und letzter Teil der Notizen aus dem Leben einer Deutschlerner- und -lehrerin von Karolina Szulejewska, die durch einen unnachahmlichen trocken-humorvollen Stil besticht.