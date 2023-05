Musik als Ausdruck jüdischer Identität

Die jüdische Grunderfahrung des Lebens in der Diaspora, die ständige Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur, spiegelt sich auch in jüdischer Musik. Diese Pluralität ist einzigartig. Doch sie beantwortet noch nicht ganz die Frage: Was ist jüdische Musik? Der Musikwissenschaftler und Pianist Jascha Nemtsov hat 2013 den ersten europäischen Lehrstuhl für Geschichte der jüdischen Musik in Weimar übernommen. Er definiert sein Arbeitsgebiet als all die Werke umfassend, die sich auf musikalische Weise mit der jüdischen Identität auseinandersetzen. Dazu gehört die Musik aus der Synagoge genauso wie die Volksmusik Klezmer, aber auch die komponierte Musik früherer Jahrhunderte und der Gegenwart.